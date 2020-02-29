RU
Все новости

Пристайко заявил, что Украина готова привлечь к совместному патрулированию гражданское население Донбасса

29.02.20 11:42
Вадим Пристайко / Фото: скриншот-видео «Украина 24»
Вадим Пристайко / Фото: скриншот-видео «Украина 24»

Совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые «не запятнаны войной». Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь – до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии "нормальности", – мы готовы привлечь, скажем так, представителей местных громад. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами. И мы бы хотели рассчитывать, чтобы они были готовы к прекращению войны», – сказал глава МИД.

По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция.

Также в такой патруль можно добавить по представителю ОБСЕ, который будет «играть роль балансирующего фактора».

Он напомнил, что в Минских договоренностях есть «идея» о совместных патрулях. И выборы не будут проводиться до тех пор, пока граница не будет под контролем Украины.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины также заявил, что введение миротворцев на Донбасс не предусмотрено Минскими договоренностями, поэтому резолюцию РФ, внесенную в ООН, можно трактовать как нарушение «Минска».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк