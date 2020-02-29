Пристайко заявил, что Украина готова привлечь к совместному патрулированию гражданское население Донбасса

Совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые «не запятнаны войной». Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь – до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии "нормальности", – мы готовы привлечь, скажем так, представителей местных громад. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами. И мы бы хотели рассчитывать, чтобы они были готовы к прекращению войны», – сказал глава МИД.

По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция.

Также в такой патруль можно добавить по представителю ОБСЕ, который будет «играть роль балансирующего фактора».

Он напомнил, что в Минских договоренностях есть «идея» о совместных патрулях. И выборы не будут проводиться до тех пор, пока граница не будет под контролем Украины.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины также заявил, что введение миротворцев на Донбасс не предусмотрено Минскими договоренностями, поэтому резолюцию РФ, внесенную в ООН, можно трактовать как нарушение «Минска».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»