Пристайко надеется, что Козак является представителем «партии мира»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ему хочется верить, что в России с назначением Дмитрия Козака победила «партия мира». Об этом он сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

«Я могу ожидать, что действительно в Российской Федерации тоже происходят изменения. И хотелось бы верить тем комментаторам, которые говорят, что, возможно, "партия войны" уступила "партии мира", которую представляет Дмитрий Козак. Как профессиональный дипломат, я вообще не верю ничему, включая это. Я не вижу пока достаточных оснований, чтобы сделать выводы о том, что к решению вопроса украинского подключилась "партия мира". Когда мы это увидим, тогда мы сможем об этом говорить», – подчеркнул министр Пристайко.

Вадим Пристайко напомнил, что Дмитрий Козак известен своим «планом Козака» относительно решения военного конфликта в Приднестровье.

«"План Козака" прекратил военное противостояние, которое закончилось довольно давно. Но это никоим образом не способствовало реинтеграции в Молдове. Я не хотел бы, чтобы мы, прекратив войну, что является нашим первым приоритетом, перешли ко второму этапу "плана Козака" – это полная дезинтеграция и толчок в сторону федерализации. Это нас абсолютно не устраивает. Если Российская Федерация предлагает "план Козака", то его "оригинальная версия" нас не устраивает», – заявил глава МИД.

В то же время Пристайко отметил, что отставка Владислава Суркова говорит о том, что «на сегодня та концепция, которую он предлагал по Украине, очевидно, не сработала». Однако команда Козака в Минские переговоры не включена и до сих пор в них участвует команда Суркова.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»