Движения пока нет: Ситуация в пунктах пропуска днем 29 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Валентина: «10:24. Пол сетки в сторону Украины было в 10:30 (мск), на нуле толпа, машины только на нуле в сторону Украины;

Анатолий: «14:16. Горловка в Украину: 5 машин общая».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Lady: «11:31. На Марьинке в обе стороны никого»;

Lady: 12:00.Каргил: на Донецк машин много. Движения пока нет»;

Lady: «13:08. Александровка: машин 20 на выезд из Донецка. Пеших человек пять»;

Марина: «13:57. Из Донецка на Каргиле 10 машин»;

Лидия: «14:13. Каргил в сторону Украины льготы нет, общая 7 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Young 4istya: «11:17. На нуле перед Троей очередь, машин 30-50»;

Young 4istya: «10:49. Еленовка 10 машин. В сторону Волновахи»;

Александр: «11:21. Еленовка в Мариуполь перед полицией пусто, перед таможней машин до 10»;

Роман: «12:03. На Новотроицке очень много, на украинском посту дальше знака 90, в сторону Мариуполя»;

Александр: «12:08. Перед нулевым украинским очередюха и не движется»;

Timur: «12:38. Еленовка в Украину машин 15»;

Paradise: «12:47. На Новотроицке перед постом на знаке 90 стоит очередь, не двигается»;

Славик: «13:15. На Новотроицком на нуле в сторону Марика машин 60 – 70»;

Young 4istya: «14:11. Еленовка в Донецк 5-10 машин. Из Донецка 0 машин»;

Владимир: «14:14. Еленовка на Волноваху пусто. Новотроицк на Волноваху на знаке 90. 1530 по Донецку».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алина: «13:25. Сегодня в 10:00 на 50 лет, народу много, уехали на такси, на ЛНР очереди к окошкам и половина навеса . На Станице проверяют температуру, но все очень быстро. Обратно в 12 часов – кругом свободно, сразу к окошкам. Деньги в банкометах есть».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.