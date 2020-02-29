В Опытном установили мемориальную доску Марии Горпинич (Бабе Маше) (Фото)

Сотрудники гуманитарного центра «Пролеска – Авдеевка» открыли в селе Опытное (Донецкая обл.) доску в память о Марии Горпинич. В конце ноября прошлого года она погибла во время пожара в собственном доме, сообщает Гуманитарная миссия.

Баба Маша родилась в разгар Второй мировой войны. После начала боевых действий на Донбассе умер ее муж, а в 2015-м от осколочного ранения погиб ее сын. Из-за опасности попадания под обстрел 76-летней женщине пришлось хоронить своего сына в воронке от снаряда в собственном дворе, положив тело в самодельный гроб.

«Только через год сына Марии Федоровны перезахоронили на местном кладбище, рядом с могилой его отца», – говорится в сообщении.

В «Пролиске» говорят, что Бабу Машу поддерживала жительница Опытного Елена и ее семья, покупая женщине продукты и медикаменты. В августе-сентябре прошлого года сотрудники «Пролиски» помогли заменить кровлю в ее доме и установить новые окна вместо разбитых вследствие боевых действий.

Баба Маша была одной из тридцати девяти жителей труднодоступных села в Ясиноватском районе Донецкой области, возвращенных под контроль украинской власти в ноябре 2014-го года. Единственная дорога к селу заминирована, электроэнергия, газ и водоснабжение отсутствуют.

Мария Горпинич погибла 30-го октября 2019 года, через десять дней после попадания в репортаж в американском издании BuzzFeed. Вероятной причиной возгорания в ее доме была керосиновая лампа, которую она часто использовала для освещения. Остатки ее дома продолжали тлеть в течение нескольких дней, поскольку пожарные не могли добраться до села из-за мин и угрозы обстрелов.

Памятный знак Марии Горпинич установили на уцелевшей после пожара стене ее дома на улице Заречной. В гуманитарном центре «Пролиска» надеются, что после проведения экспертиз останки погибшей женщины смогут забрать и похоронить рядом с ее мужем и сыном, выполнив ее волю.

«Память о ней навсегда останется со мной. И я всегда буду благодарна за то, что имела возможность познакомиться с этой замечательной женщиной. Несмотря на то, что наша встреча была короткой, для меня она была примером поразительного мужества. Хотя ее можно считать взрослой женщиной, ее сияющие голубые глаза, приятная улыбка и положительная энергия были такими приветливыми, что становилось тепло на душе. Даже после того, как я сама убедилась, насколько сильно разрушено село, встреча с ней дала мне надежду на перемены к лучшему», – сказала координатор системы ООН в Украине Асенефа Лубрани на открытии памятной доски.

«В память о ней я надеюсь, что жителям Опытного воспоминания о Бабе Маше дадут силы и мужество продолжать восстанавливать и восстанавливать то, что было разрушено в результате конфликта, на благо будущих поколений», – подытожила представитель ООН.