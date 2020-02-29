«Народная дипломатия»: Пристайко рассказал о прямых переговорах с ОРДЛО

Есть идея для переговоров с ОРДЛО использовать так называемую «народную дипломатию». Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на телеканале «Украина 24».

«Эта идея предложена: выбрать из тех территорий представителей, которые являются перемещенными лицами, скажем, известные люди (собирательный образ Сергей Бубка, я не говорю, что он будет брать участие, но чтобы было понятно), авторитетные люди, которых уважают с обеих сторон линии соприкосновения, рациональных по отношению к своей Родине, своей малой Родине – вот такие люди могли бы встретиться и договориться между собой. Такую форму мы предлагаем», – пояснил министр.

При это он отметил, что такой формат не прописан в Минских соглашениях. «Да, это так. Но это наше предложение компромисса тем территориям. Вот как они определятся, что будет в специальном статусе, мы будем основываться на этом», – отметил Пристайко.

Также он считает, что возвращение посла Украины в Российскую Федерацию для возобновления переговоров на текущем этапе не имеет политического смысла.

«Назначение посла – это сугубо политический шаг. Для того, чтобы вести переговоры с Сергеем Лавровым, ему достаточно поднять трубку и позвонить мне», – сказал он дополнив, что на данный момент логики в назначении посла в Москву пока нет.

«Посол – это личный представитель президента Украины, который едет с определенным политическим месседжем. На сегодняшний момент с государством, которое продолжает убивать наших ребят, политически говорить не о чем», – отметил Пристайко.

Он считает, что текущий формат миссии вполне отвечает всем потребностям. «Есть специальная форма – так называемые временно поверенные в делах Украины в России, а так же здесь. Консульство работает, спасает граждан. Хотя есть дикие случаи», – пояснил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»