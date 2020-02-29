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Ключ от мира лежит в Кремле: Пристайко о ситуации на Донбассе

29.02.20 15:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украина может восстановить полноценные отношения с Россией после того, как она выполнит ряд условий. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью на телеканале «Украина 24».

«Мы географично привязаны. Мы на одной планете небольшой и от России отрасти не можем, не говоря уже о наших исторических происхождениях и всем остальном. И мы готовы снова стать соседями, если бы они ушли с нашей территории, прекратили войну и в идеале заплатили за все, что они сделали на нашей земле. И это когда нибудь наступит», – сказал он дополнив, что «ключик от мира все еще лежит в Кремле, его еще можно достать и использовать».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»

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