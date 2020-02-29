Ранее судимая жительница Лимана украла у своего знакомого 3 смартфона и пыталась их продать. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает Лиманское отделение полиции ГУНП в Донецкой области.

«Утром 35-летний житель села Ставки обнаружил пропажу из своего дома трех своих смартфонов. Мужчина несколько раз обыскал комнату, после чего обратился в полицию», – говорится в сообщении.

Отмечается, что работники уголовного розыска установили всех, кто мог быть причастен к исчезновению гаджетов. Внимание привлекла одна из знакомых потерпевшего, которая ранее уже привлекалась к ответственности за имущественные преступления. Именно после визита 26-летней женщины, и пропали все гаджеты.

Впоследствии подозреваемая призналась в краже, которую совершила, пока хозяин жилья отдыхал. Похищенное она планировала в ближайшее время продать.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины.