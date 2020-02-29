Разбросан по городам и селам: В Луганском аграрном университете рассказали, как выживает вуз-переселенец

Министерство образования завершило мониторинг работы вузов-переселенцев, который должен показать эффективность «выживания» на подконтрольной Украине территории учебных заведений Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 февраля, в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске сообщил проректор по административно-хозяйственной работе Луганского национального аграрного университета (ЛугНАУ) Иван Любимов.

Любимов отметил, что сам является переселенцем. «Последнее до войны время проживал в Донецке, до этого полжизни у меня прошло на Луганщине. Я работал первым замдекана экономико-правового факультета Донецкого национального университета, который сейчас находится в Виннице. Но жизнь сложилась так, что сейчас я в Луганском национальном аграрном университете – это тоже вуз-переселенец», – сказал он.

ЛугНАУ первоначально в 2014 году был переведен в Харьков, так как там действовали иные вузы сельскохозяйственного направления – Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко, Харьковский национальный аграрный университет им. В. Докучаева и Харьковская государственная зооветеринарная академия.

«Это была не самая лучшая затея, 4 года нахождения в Харькове показало, к сожалению, только отрицательный результат. По факту вуз оказался на грани выживания, и те проблемы, которые мы сейчас имеем – они за предыдущий период. Начиная от вопросов колоссальной недоимки и прочее. Судьбы вуза закончилась бы очень быстро. Думаю, в 2018 году его бы просто не стало. Потому что три крупных университета сельскохозяйственной сферы Харькова с удовольствием бы его поглотили, и не осталось бы ни вуза, ни студентов», – пояснил проректор.

Но в 2018 году Министерство образования принимает решение вернуть ЛугНАУ на территорию Донбасса. Юридический адрес вуза сейчас находится в городе Старобельске Луганской области. Однако само учебное заведение «разбросано» по городам и селам Донетчины и Луганщины, были задействованы базы колледжей и техникума университета, которые действовали еще в довоенный период.

«На момент перемещения в университете действовали 9 факультетов, из них 7 – профильных, учебные направления были точечно распределены по Донецкой и Луганской областям. На момент перемещения в вузе было более 10 тысяч студентов», – уточнил «Донецким новостям» начальник общего отдела ЛугНАУ Евгений Дрогин.

Сейчас в ЛугНАУ работает 8 факультетов, которые находятся:

в Старобельске представлены два факультета – ветеринарии и пищевых технологий, а также центр повышения квалификации кадров АПК;

в селе Веселое (Луганская обл.), Старобельский техникум ЛугНАУ – здесь обучаются около 260 студентов, это сейчас самый крупный колледж вуза;

в Славянске, Славянский колледжа ЛугНАУ – второе место по количеству студентов;

в Константиновке, Константиновский колледж ЛугНАУ – здесь размещается часть студентов, в частности, из прифронтовой Красногоровки, где также находился колледж вуза;

ЛугНАУ – здесь размещается часть студентов, в частности, из прифронтовой Красногоровки, где также находился колледж вуза; в селе Ильиновка Константиновского района – здесь размещается строительный факультет агрономии.

Также в Харькове на данный момент остался отдел по работе с иностранными студентами. «Мы развиваем кластер иностранных студентов, но они пока что находятся в Харькове, на арендуемых площадях университета им. Докучаева. Там у нас сейчас учатся 58 иностранных студентов», – уточнил Любимов.

«Сейчас у нас 1209 студентов дневного отделения – это крохи от того, что было изначально. И 560 студентов заочной формы обучения. Набор 2019 года был в определенной степени позитивным, потому что мы набрали хотя бы какое-то количество студентов – 567 человек. Конечно, это намного меньше, чем мы набирали в Харькове», – сообщил проректор.

«Причина малого набора проста и банальна – многие родители не хотят, чтобы их дети оставались на территории Донецкой и Луганской областей, и всеми путями пытаются их направить крупные в города (Харьков, Киев, Одессу), где они смогут не только учится, но и смогут найти работу. Около 70-80% студентов из наших областей едут, в основном, за работой, отсюда учеба отходит на второй план, и мы имеем не весьма хорошие результаты по обучению. Эта проблема в военные годы коснулась абсолютно всех наших вузов. Падение качества обучения наблюдается практически везде», – добавил он.

Более 50% студентов ЛугНАУ – переселенцы. «Многие поступают по старой памяти о нашем вузе. Потому что раньше фактически все Приазовье, например, у нас училось. Многие родители отправляют детей учится в свой родной вуз – бывает, что у нас обучается несколько поколений семей», – отметил Любимов.

Сейчас одна из приоритетных задач университета – удержать студентов на Донбассе, так как после окончания учебных заведений в поисках работы они едут в иные регионы Украины или за рубеж. «В этой связи нам важно налаживать связи с местными властями, чтобы участвовать в региональных программах и региональных заказах [от работодателей]. Чтобы студенты, которые обучаются в Донецкой и Луганской областях, оставались и шли на работу здесь, во избежание оттока молодежи – не только в иные регионы, но и за рубеж. Ведь объявления о той же работе в Польше – везде. Хотя мы и сами организовываем выезды студентов за рубеж на производственную практику (мы их не "продаем", а именно организовываем практику). Наши студенты были в Дании, Чехии, Польше и даже в Новой Зеландии, они там работали на сельскохозяйственных предприятиях», – пояснил представитель ЛугНАУ.

Любимов не разделяет мнение, что вузы, оказавшиеся в 2014 году на неподконтрольной территории, нужно было расформировать, а студентов и преподавателей перевести по иным учебным заведениям страны. Так как каждый вуз имеет свою специфику. Например, ЛугНАУ является вузом-монополистом, который работает по сельхознаукам на две области – Донецкую и Луганскую, с учетом аграрных особенностей именно этого региона.

Кроме того, проректор прогнозирует, что именно сельскохозяйственное направление будет в ближайшие годы развиваться на Донбассе. «Наша промышленность, к сожалению, находится на стадии стагнации. И к глубочайшему сожалению, я не думаю, что в ближайшие годы тяжелая промышленность, производство металла у нас будет увеличиваться и налаживаться экспорт. Думаю, в ближайшее время будет развито именно сельскохозяйственное направление. Поэтому развитие нашего вуза – чтобы студенты здесь учились и занимались здесь же обработкой полей – очень важно для нашего региона», – сказал он.

«Каждому вузу, как и каждому человеку нужно дать шанс. Если вуз оправдает себя и покажет положительный результат, он имеет право на жизнь. Если же вуз не дает результата, тогда нужно принимать итоговое взвешенное решение. Так, уже завершился мониторинг, и вскоре в министерстве будут озвучены результаты – кто их вузов попал в какую группы: кто находится в группе риска, кто в группе устойчивого развития. И мы сможем увидеть, кто из наших вузов-переселенцев каких достиг результатов», – подчеркнул проректор ЛугНАУ.

Часть материальной базы вуза осталась в неподконтрольном украинской власти Луганске. Судя из открытой информации, в «ЛНР» сейчас действует свой аграрный университет. Обучение ведется на 7-ми факультетах. «Что там и как – мы не знаем. Мы не общаемся с той стороной», – уточнил «ДН» начальник общего отдела ЛугНАУ Евгений Дрогин.