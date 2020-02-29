В Мариуполе ликвидируют последствия штормового ветра (Фото)

В Мариуполе ликвидируют последствия штормового ветра. МКП зеленого строительства, Спасательная аварийно-водолазная служба и ГСЧС убирают упавшие деревья и ветки, выполняют аварийно-восстановительные и технические работы на зданиях. Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.

Всего работает 5 бригад во всех районах города. Задействованы автовышки, бензопилы и другая необходимая техника. Так, «Зеленстрой» убрал 49 деревьев с «первых» зеленых зон, придомовых территорий и социальных объектов. Спасательная аварийно-водолазная служба – 2 дерева, ГСЧС – 5.

«Одна бригада работает для ликвидации последствий возле социальных объектов. Ликвидируем упавшие деревья возле детских садов, школ и больниц. Всего поступило 58 заявок касательно упавших зеленых насаждений», – отметил директор МКП зеленого строительства Петр Чекер.

Техники-спасатели Спасательной аварийно-водолазной службы выполняли аварийно-восстановительные и технические работы на зданиях по Морскому бульвару, проспектам Мира и Строителей, улицам Семашко, Куинджи, Гонды и Зелинского.

Фото: пресс-служба мариупольского горсовета

Ликвидация последствий продолжается.