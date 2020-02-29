Минобороны разрабатывает электронный военный билет

Военный билет будет в виде пластиковой карты и содержать чип, в котором будут храниться данные персонификации и квалифицированный электронной подписи. Об этом сообщает пресс служба министерства.

ЕВБ позволит заменить бумажные личные документы (военный билет, удостоверение прапорщика, удостоверение офицера, удостоверение генерала, военный билет офицера запаса). Его также можно будет использовать как пропуск в системах контроля и управления доступом на территорию режимных объектов.

Кроме того, е-билет будет выполнять функцию ключа доступа, также билет можно будет использовать для электронной подписи. В министерстве отмечают, что в дальнейшем функционал ЕВБ может меняться.