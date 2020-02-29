Американские Javelin для Украины: Пентагон подписал соглашение на производство

Министерство обороны США согласовало производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других стран – партнеров. Об этом говорится на сайте Пентагона, пишет «Укринформ».

«Компания Raytheon / Lockheed Martin Javelin, город Тусон, Аризона получила 18431 215 долларов согласно контракту W31P4Q-19-C-0059», – говорится в сообщении.

Компания Raytheon – Lockheed Martin возьмется за производство ракетных комплексов Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено $18,4 млн.

Ожидаемая дата завершения производства – 25 июня 2020 года.