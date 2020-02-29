Отработка Авдеевки: Раскрыто несколько преступлений

Более 100 сотрудников Нацполиции Украины были задействованы для проведения спецмероприятий в пеших и автомобильных патрулях при отработке прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) Об этом сегодня, 29 февраля, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области..

Отмечается, что отработка была направлена на стабилизацию криминогенной ситуации в населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия, наркотических веществ, а также выявление лиц, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

По итогам проведенных мероприятий полицейские проверили почти 400 человек и более 200 транспортных средств.

Во время спецмероприятий были задержаны двое мужчин, которые находились в розыске за совершение уголовных преступлений, а именно незаконное хранение оружия и грабеж. Один из правонарушителей, 1969 года, добровольно выдал полицейским боеприпасы – патроны и сигнальные ракеты. Мужчина пояснил, что запрещенные предметы он нашел и хранил дома на всякий случай. Также был уличен злоумышленник, который совершил кражу металлических изделий и человек, который причастен к НВФ.

В ходе отработки правоохранители привлекли к ответственности 24 человека за нарушение административного законодательства, среди которых 14 – за нарушение правил дорожного движения.

Профилактические мероприятия на территории населенных пунктов, расположенных на линии разграничения, будут продолжаться и в дальнейшем.