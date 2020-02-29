RU
Все новости

В Покровске 40% общественного транспорта оборудовано GPS-трекерами

29.02.20 21:39
Фото: Сайт Покровска
Фото: Сайт Покровска

В Покровске уже 40% всех автобусов общественного транспорта оборудованы GPS-трекерами. Об этом сообщила начальник отдела транспорта Покровского горсовета Юлия Остапчук, сообщает сайт Покровска.

«В феврале был полностью оборудован трекерами маршрут общественного использования №5, а также по маршруту №11 та №2 сейчас проходит процедура редактирования документации. В ближайшее время эти маршруты будут также оснащены GPS навигацией», – сказала Остапчук.

Напомним, приложение Dozor предоставляет возможность жителям и гостям города видеть фактическое передвижение автобусов по улицам города.

Кроме того, отделом транспорта Покровского городского совета были разработаны наклейки, которые будут размещены на тех маршрутках, в которых уже установлены GPS-трекеры.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк