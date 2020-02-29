В Украине коронавирус не обнаружен, – Минздрав

По состоянию на 29 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сегодня у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, второй раз возьмут забор анализов для исследования на присутствие коронавируса. Ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки острых вирусных заболеваний.

Отмечается, что уже третьи сутки в Украине продолжается проведение температурного скрининга в пунктах пропуска, в аэропортах, на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом. Температурный скрининг провели более 160 тысячам лицам.

«Медицинская система полностью готова на случай фиксации коронавируса. В Украине есть около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медицинских работников, которые работают в инфекционных больницах и в инфекционных боксах», – добавили в Минздраве.