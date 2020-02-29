Почему переселены возвращаются домой: На Донетчине объяснили, как подсчитать реально оставшихся ВПЛ

Отсутствие на подконтрольной территории жилья и работы – важные, но не всегда главенствующие факторы при возвращении переселенцев домой за линию разграничения. Особую роль играют корни, которые связывают людей с той территорией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такое мнение сегодня, 29 февраля, в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске высказал заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Отметим, что согласно официальным данным, в Славянске по состоянию на 20 февраля зарегистрировано 41 086 внутренне перемещенных лиц – это 8% от всех учтенных ВПЛ на Донетчине, по данному показателю город занимает третье место в области.

При этом, по словам Подлесного, в Славянске на сегодняшний день фактически проживает примерно 11,5 тыс. переселенцев (т.е. всего 28% от зарегистрированных).

Заммэра акцентировал, что в стране нет инструментария для определения четкого количества переселенцев. «Мы можем судить о реальном числе переселенцев, проживающих в том или ином городе, только по косвенным признакам. Так вот, по косвенным признакам, с 2016 года у нас установилось примерное количество переселенцев на уровне 11,5 тыс. человек. Цифра эта "плавает"», – сказал Подлесный.

В качестве косвенных признаков используются следующие показатели.

Первое – количество детей-ВПЛ в учебных заведениях. «Тут все понятно: ребенок пришел в детский сад либо в школу, и о нем дали информацию как о переселенце. Информация в определенной степени приблизительна, но по крайней мере – достоверна», – прокомментировал заммэра.

Второе – количество пролеченных переселенцев в лечебных заведениях города. «Тут гораздо сложнее, чем со школой. Но тем не менее, это показатель. И на основании него можно выводить ту или иную численность», – дополнил он.

Третий – самый ненадежный источник. Это количество получателей пособий, так называемых переселенческих выплат. «Вот тут совершенно ненадежно», – констатировал Юрий Подлесный.

Ситуацию с третьим показателем он пояснил на примере своей семьи. «Мои близкие родственники считаются переселенцами – но из 4-х человек в семье только один действительно находится здесь, на подконтрольной Украине территории. Все остальные минимальное количество раз в году пересекают линию разграничения, чтобы обеспечить себя каким-либо ресурсом для жизни», – рассказал чиновник.

Он поясняет, что родственники отказываются переезжать на подконтрольную территорию по нескольким причинам. Причем, в данном случае у людей нет проблем с жильем и работой.

«Я сразу отмету причину – "негде жить". Жить как раз есть где: здесь я нахожусь, есть другие родственники, и мы бы как раз их поселили. Более того, в период разгара войны эти люди у нас жили, пережидали, пока там прекратят рваться снаряды. Потом – вернулись назад», – сказал Подлесный.

«Также отмету причину о невозможности получить работу. У меня есть племянник и племянница. Во время войны здесь племянник оканчивал учебное заведение и ему сразу предложили работу – не скажу, что высокооплачиваемую, но достаточно оплачиваемую, стабильную. Это работа на железной дороге. Он покрутился-повертелся, и вернулся домой. В то же время его родная сестра, которой никто не предлагал работу, сама ее нашла и до сих пор работает», – дополнил он.

В этой связи заммэра считает, что для многих переселенцев проблема жилья и работы являются важными – но не единственными. «Очень важен психологический фактор. Вот те самые корни, которые остаются там [за линией разграничения] – этот фактор я бы поставил во главу. Если они (мои родственники) могут туда вернуться, то они возвращаются», – признал он.

Но каждый переселенец решает сам, и у каждого человека свои причины возвращаться или остаться на подконтрольной территории. «Как бы я действовал на месте своего племянника –я не знаю. Я лишь знаю, что когда в 2014 году я покидал свой город Славянск – выезжал на Полтавщину, я первое что стал делать – для перестраховки прицениваться к тамошнему жилью. Потому что я понимал, если мой город останется захваченным, останется в "дэнээрии" – я точно не смогу вернуться», – поделился Юрий Подлесный.

Четвертый показатель – данные реестра избирателей, по которым косвенно можно судить о числе лиц старше 18 лет. «Сейчас в городе зарегистрированы и привязаны к избирательному адресу более 79 тысяч избирателей. Плюс – около 5,5 тысяч человек зарегистрированы как избиратели, но не привязаны к избирательному адресу. Пожалуй, из этих 5,5 тысяч большая часть – это переселенцы. Почему "пожалуй" – потому что и местные жители в силу разных причин тоже попадают в эту категорию. Несколько яснее с привязкой к избирательному адресу становится перед выборами. Но следующие местные выборы вряд ли нам что-то дадут с прояснением переселенцев среди избирателей. Потому что – будут ли на этих осенних выборах голосовать переселенцы или нет – зависит от Верховной Рады», – пояснил заместитель городского головы.

Он сообщил, что была проведена сверка городского реестра избирателей, и с 2015 года он уменьшился на 5 тыс. чел. «Это, прежде всего, произошло за счет чистки реестра. Из реестра было исключено огромное количество людей, которые, во-первых, были задвоены по Украине, а также которые по состоянию 2015 год скончались. Мне известен случай, когда бабушки не было уже 10 лет, а в реестре она числилась. И такие случаи не единичны», – сказал Юрий Подлесный.

«Баланс между работой и жильем очень важен. Ведь мы понимаем, что там, где есть работа, там будет дорогое и востребованное жилье. Где работы особо нет – жилье будет подешевле, но будет проблема с "пропитанием". Поэтому мы сталкиваемся с тенденцией, что в Славянске остаются пожилые переселенцы со своими внуками. У нас более-менее доступное жилье, которое можно снять – иногда за вменяемые деньги, иногда, к сожалению, и за невменяемые. А вот их дети трудоспособного возраста едут на заработки – Польша, Чехия, реже Россия. По Украине это большие города – Киев и Харьков», – резюмировал заммэра.

Напомним, по состоянию на 24 февраля в Украине учтены 1 млн 442 тыс. 940 переселенцев из Донбасса и Крыма. В Донецкой области по состоянию на 20 февраля официально зарегистрировано 509 тыс. 451 ВПЛ. Согласно исследованию Международной организацией по миграции (МОМ), 21% переселенцев планируют вернуться на Донбасс после наступления мира.