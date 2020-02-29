50 свертков с метдоном: В Мариуполе задержали наркоторговца

Сотрудники сектора криминальной полиции Центрального отдела полиции Мариуполя получили оперативную информацию о том, что местных жителей сбывает наркотики. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

В ходе проведенных розыскных мероприятий полицейские разоблачили 29-летнего мужчину на одной из улиц Мариуполя. При проведении поверхностного осмотра оперативники обнаружили у него более 50 свертков с метадоном.

От объяснений последний отказался. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сейчас в отношении мужчины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.