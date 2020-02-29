Впервые на Донбассе: В Славянске дефилировали модели «45+» (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 29 февраля, состоялся модный показ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», изюминкой фэшн-шоу стало участие женщин в возрасте «45+».

Показ мод проходил в рамках празднования 50-летия центрального универмага города.

«Последний показ моды в универмаге был в 80-х годах. Есть старые фотографии тех показов: девочки выходили на улицу, спускались в нарядах по ступенькам. Раньше такое направление у нас было развито, а сейчас – позабылось. Мы решили возродить данную традицию. Среди нынешних участниц – модели разных возрастов. У нас присутствует краматорская школа моделей (12-13 лет) и модели проекта "Silver Age" (Серебряный возраст) – это от 45 лет и старше. Также могли поучаствовать все желающие», – рассказала директор Торгового дома «Юбилейный» Анна Милютина.

Анна Милютина

«Silver Age» – новый проект общественной организации «Вік щастя», который в Славянске реализовывается в партнерстве с платформой инициатив «Команда Анастасии Петренко». «Мы считаем, что девочки любого возраста всегда красивы и достойны того, чтобы блистать на модных подиумах. Девочки в нашей школе Славянска – возрастом от 45 и старше, до 65 лет», – уточнила глава организации «Вік щастя» Наталья Бондаренко.

Наталья Бондаренко

К уникальному показу участницы «Silver Age» готовились всего месяц, познавая азы модельного искусства. Сегодня на импровизированный подиум вышли 5 жительниц Славянска.

«Проект "Silver Age" начался совсем недавно, месяц назад. Учимся мы моделингу, дефиле, актерскому мастерству, фотопозированию. Занимаемся йогом, как способом принятия своего тела. То есть, как себя воспринимать, как владеть своим телом. Будут ли наши женщины моделями или нет – неизвестно, но это развивает, дает чувство уверенности в себе. Модельное направление в нашей деятельности – новое, мы этим никогда не занимались, но очень хочется», – говорит Наталья.

Она подчеркнула, что направления модельного бизнеса «45+» – новинка не только для Славянска, но и для Донбасса. «Такой тренд отмечается сейчас в Киеве, я знаю о столичной школе моделей. Больше нигде в Украине не знаю о таких инициативах, – дополнила основательница школы моделей.

Silver Age

В дефиле использовались наряды непосредственно из отделов универмага. Причем задача моделей – продемонстрировать не свою личную красоту, а преподнести именно одежду. «В этом и есть нюанс работы модели – что и для меня тоже было открытием. Вопрос не стоит, хочу я это одеть или не хочу. Стоит задача – вот это платье я должна показать или вот эту кофточку. Это не так как женщины привыкли – пришла в магазин и выбираю одежду. Нет. Здесь задача показать не себя, а наряд, создать под него образ. Это особое мастерство. Посмотрите, как на подиумах, на том же Fashion Week, как модели представляют одежду. У них даже выражения эмоций на лице нет. То есть они владеют собой и главная задача – показать коллекцию. Мы этому учимся и считаем, что возрастные модели достойны того, чтобы выходить на большие подиумы», – делится Бондаренко.

Сейчас организаторы Школы моделей «Silver Age» ищут для сотрудничества начинающих украинских дизайнеров, которые бы изготавливали одежду для людей возраста «45+». «Также мы ищем стилистов и других партнеров проекта, которые готовы с нами работать. Мы в процессе», – подытожила Бондаренко.

Краматорскую школу моделей и этического воспитания «Perfect» представили 7 юных моделей (12-13 лет). «Мы занимаемся показами. Обучаем девочек и мальчиков от 3 до 25 лет актерскому мастерству, модельному искусству, фотопозированию, есть занятия по модельному фитнесу», – делится руководитель Марина Кулик.

Марина Кулик

Зрители поддерживали участниц модного показа, встречали искренними аплодисментами и не скрывали своего восторга.