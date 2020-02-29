RU
Все новости

«Мариуполь» уступил «Десне» в матче 20-го тура

29.02.20 17:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Футболисты черниговской «Десны» обыграли «Мариуполь» (4:0) в матче 20-го тура чемпионату Украины среди клубов Премьер-лиги.

Мячи на черниговском стадионе имени Ю.Гагарина забили Андрей Тотовицкий (12-я и 21-я минуты), Александр Филиппов (58, с пенальти), Владислав Калитвинцев (90+2).

«Десна» – «Мариуполь» – 4:0

Голы: Тотовцкий, 12 (1:0). Тотовицкий, 21 (2:0). Филиппов, 58-пен (3:0). Калитвинцев, 90 (4:0).

Предупреждения: Чоботенко, 5, Дава, 19, Игнатенко, 52, Муравский, 57

«Десна»: Паст, Тамм, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Филиппов (Конопля, 85), Гитченко, Мостовой, Фаворов, Кузик (Картушов, 69), Тотовицкий (Будковский, 80)

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Конопля

Гл.тренер – Александр Рябоконь

«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Кирюханцев, Игнатенко, Федорчук, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76)

Запасные: Поспелов, Корниенко, Полегенько, Кащук

Гл.тренер – Александр Бабич

Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты – Владимир Коротин, Виталий Скобля (оба — Киев)

Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов)

Наблюдатель арбитража – Андрей Шандор (Львов)

29 февраля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 3417 зрителей

Статистика матча (в скобках – первый тайм):

Удары: 5 (1) – 9 (6)

Удары в створ: 9 (6) – 3 (1)

Угловые: 12 (8) – 8 (5)

Вне игры: 1 (1) – 0 (0)

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк