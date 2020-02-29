«Мариуполь» уступил «Десне» в матче 20-го тура

Футболисты черниговской «Десны» обыграли «Мариуполь» (4:0) в матче 20-го тура чемпионату Украины среди клубов Премьер-лиги.
Мячи на черниговском стадионе имени Ю.Гагарина забили Андрей Тотовицкий (12-я и 21-я минуты), Александр Филиппов (58, с пенальти), Владислав Калитвинцев (90+2).
«Десна» – «Мариуполь» – 4:0
Голы: Тотовцкий, 12 (1:0). Тотовицкий, 21 (2:0). Филиппов, 58-пен (3:0). Калитвинцев, 90 (4:0).
Предупреждения: Чоботенко, 5, Дава, 19, Игнатенко, 52, Муравский, 57
«Десна»: Паст, Тамм, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Филиппов (Конопля, 85), Гитченко, Мостовой, Фаворов, Кузик (Картушов, 69), Тотовицкий (Будковский, 80)
Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Гуцуляк, Конопля
Гл.тренер – Александр Рябоконь
«Мариуполь»: Гальчук, Чоботенко, Дава (Муравский, 46), Тищенко (Топалов, 65), Кирюханцев, Игнатенко, Федорчук, Мишнев, Горбунов, Чурко, Фомин (Кулаков, 76)
Запасные: Поспелов, Корниенко, Полегенько, Кащук
Гл.тренер – Александр Бабич
Арбитр – Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты – Владимир Коротин, Виталий Скобля (оба — Киев)
Четвертый арбитр – Юрий Можаровский (Львов)
Наблюдатель арбитража – Андрей Шандор (Львов)
29 февраля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина. 3417 зрителей
Статистика матча (в скобках – первый тайм):
Удары: 5 (1) – 9 (6)
Удары в створ: 9 (6) – 3 (1)
Угловые: 12 (8) – 8 (5)
Вне игры: 1 (1) – 0 (0)