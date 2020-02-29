Программа «70 на 30»: Местные власти жалуются на жесткие критерии МинВВОТ по выделению квартир переселенцам

Критерии, по которым местные власти могут распределять приобретенные для переселенцев в рамках программы «70 на 30» квартиры, достаточно жесткие. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 февраля, в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске сообщил заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Жилищная программа «70 на 30» реализует Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ). Она предполагает, что 70% стоимости жилья финансирует госбюджет и 30% – местный бюджет.

В Славянске в 2019 году по программе «70 на 30» в качестве временного жилья для переселенцев приобрели 10 двухкомнатных квартир, которые были распределены на конкурсной основе. «Но по тем критериям, которые нам предоставил МинВВОТ, смогли подать заявления только 20 переселенческих семей. Это из 11,5 тысяч фактически проживающих у нас переселенцев – 20 семей! Критерии достаточно жесткие и, мягко говоря, не универсальные. Из этих 20-ти только 11 семей по предварительным данным будут поселены в квартиры на следующей неделе», – сказал Подлесный.

«На данный момент мы зарегистрировались в МинВВОТ на 2020 год для участи в программе "70 на 30". Как будет выполняться эта программа – зависит от многих факторов, в том числе и от выполнения местного бюджета. Позиция области тоже пока не вполне понятна, потому что область тоже не может оперировать финансовыми показателями. Ни мы, ни область сейчас не владеем хотя бы приблизительной цифрой – сколько денег можно сейчас выделить на приобретение этого жилья. При ограниченном финансовом ресурсе всегда приходится выбирать первоочередные направления, и нет возможности профинансировать все программы. Всегда кто-то будет ущемлен. Но мы не единственные работаем в таких условиях», – дополнил заместитель мэра.

Напомним, в Славянске из зарегистрированных переселенцев всего примерно 28% (11,5 тыс. чел.) по факту проживают в городе.

Как сообщалось ранее, программа «70 на 30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвуют в программе «70 на 30».

Если на 2019-года на данную программу выделялось 35 млн грн из госбюджета, то на 2020-й запланировано лишь 20 миллионов – этого хватит на покупку около 50 квартир. При этом от регионов уже получены заявки на 50 млн грн. Для эффективной реализации проекта на него в год нужно 100 млн грн.

По словам замминистра МинВВОТ Руслана Калинина, в течение 2017-2019 года по программе «70 на 30» около 700 семей-ВПЛ получили жилье на вторичном рынке, больше всего квартир было выдано в Мариуполе.