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Обстрел в районе КПВВ «Марьинка»: Двое раненых

29.02.20 18:44
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня, 29 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций подразделений Объединенных сил, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подчеркивается, что НВФ вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц.

Сейчас осуществление пропуска через КПВВ «Марьинка» временно приостановлено.

Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала. Решением командующего объединенных сил введен режим «Красный» до отдельного распоряжения.

Остальные КПВВ работают в обычном режиме.

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