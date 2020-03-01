В ОБСЕ рассказали о повреждении снарядом двух домов в Золотом

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых зданий в Золотом-5 (Михайловке). Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 26 февраля наблюдатели видели пробоину в северо-северо-восточном углу крыши и свежие осколочные повреждения кровельных балок жилого двухэтажного дома на ул. Дундича, 2, в юго-западной части н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству; 58 км к западу от Луганска).

Команде Миссии не удалось установить направление огня и калибр вооружения.

В этой же части Золотого-5 (Михайловки) наблюдатели видели, что в двухэтажном жилом доме на ул. Дундича, 3, были разбиты 2 окна, выходивших на восток-северо-восток.

По словам двух жителей (мужчины 50–59 лет и женщины 70–79 лет), они были дома, когда ранее в тот день слышали взрывы в этом районе.