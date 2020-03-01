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Рядом с дорогой на пути патруля ОБСЕ установили мину, – отчет

01.03.20 11:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили противопехотную мину возле неподконтрольного украинскому правительству Молодежного (Луганская обл.). Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что 28 февраля наблюдатели впервые зафиксировали противопехотную мину (МОН-200) возле Молодежного. Она находилась примерно в 10 м к северо-востоку от автодороги Т0504, которой регулярно пользуются патрули СММ.

Примерно в 100 м к юго-западу от это мины команда Миссии впервые зафиксировала фрагменты артиллерийского снаряда (122 мм) сверху на позиции незаконных вооруженных формирований.

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