«Ворскла» – «Шахтер»: Каштру взял в Полтаву 19 футболистов

Сегодня, 1 марта, в 20-м туре УПЛ ФК «Шахтер» на выезде встречается с полтавской «Ворсклой». Матч на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского начнется в 17:00, сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

В Полтаву «Шахтер» добирался на клубном автобусе. Дорога в областной центр заняла ровно 4 часа. Главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял с собой 19 футболистов.

Предварительная заявка: