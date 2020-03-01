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«Ворскла» – «Шахтер»: Каштру взял в Полтаву 19 футболистов

01.03.20 10:42
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 1 марта, в 20-м туре УПЛ ФК «Шахтер» на выезде встречается с полтавской «Ворсклой». Матч на стадионе «Ворскла» имени А. Бутовского начнется в 17:00, сообщает пресс-служба «оранжево-черных».

В Полтаву «Шахтер» добирался на клубном автобусе. Дорога в областной центр заняла ровно 4 часа. Главный тренер «горняков» Луиш Каштру взял с собой 19 футболистов.

Предварительная заявка:

  • вратари: Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;
  • защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Витао;
  • полузащитники: Артем Бондаренко, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Владислав Вакула, Майкон, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Евгений Коноплянка, Дентиньо, Тете;
  • нападающий: Даниил Сикан.

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