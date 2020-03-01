Законно установить ГБО стало почти в 10 раз дороже: Что произошло

В Украине набирает обороты скандал, связанный с удорожанием стоимости регистрации автомобилей с газобалонным оборудованием (ГБО): по сравнению с 2019 годом она выросла почти в 10 раз. В деньгах это теперь от 3 тыс. до 3,8 тыс. гривен. По мнению экспертов, стоимость сертификации далеко не соответствует реальным расходам на ее проведение. При этом на LPG из-за его дешевизны переходит все больше украинцев – в прошлом году автогаза впервые использовали больше, чем бензина. Об этом пишет «Сегодня».

Как разъяснили в Мининфраструктуры, установка ГБО считается переоборудованием транспортного средства и, согласно постановлению Кабмина №607 от 21 июля 2010 года, подлежит обязательной сертификации в целях безопасности. Сертификат подтверждает, что ГБО смонтировано из сертифицированных узлов и деталей, без нарушения технических требований и не опасно для людей, находящихся в автомобиле (например, отравление газом) и окружающих (возгорание, взрыв газа).

Для получения сертификата нужно предоставить автомобиль и перечень документов, выданных установщиком ГБО (см. ниже) в аккредитованную лабораторию. Там проведут экспертизу и, если все в порядке, на следующий день выдадут сертификат соответствия. Цена вопроса 2,5 тыс. – 3,3 тыс. грн.

Если ГБО смонтировано с нарушениями, то выдадут лишь акт технической экспертизы, в которой указано, что именно не соответствует стандартам. После этого владельцу надо оборудование либо доработать, либо демонтировать, либо не эксплуатировать.

Получив сертификат, владелец может ехать в любой сервисный центр МВД и регистрировать автомобиль, если он новый, либо перерегистрировать, если он уже зарегистрирован. В сервисном центре техпаспорт заменят на новый с отметкой «установлено газобалонное оборудование». За замену техпаспорта придется заплатить еще 400-500 грн в зависимости от автомобиля (на иномарки стоит дороже). Для тех, кто живет в глубинке, работают мобильные сервисные центры МВД.

ГБО на автомобили устанавливают около 20 лет, и порядок сертификации менялся неоднократно. Как рассказал изданию старший мастер одной из сертифицированных СТО по установке «газового» оборудования Сергей Черняк, до 2017 года они выдавали владельцам машин два документа: Свидетельство о согласовании конструкции транспортного средства (ТС) на такой вид переоборудования и Акт технической экспертизы о соответствии конструкции и технического состояния переоборудованного ТС требованиям безопасности дорожного движения.

«На выдачу Акта СТО покупала лицензию сроком действия на два года. Выдавали мы документы бесплатно, цена лицензии опосредованно входила в себестоимость работ по установке ГБО. С 2018 года, когда была отменена сертификация УкрСЕПРО (Украинская сертификация продукции), мы не имеем права сертификации. Поэтому теперь также бесплатно выдаем Акт приема-передачи автомобиля и Свидетельство о согласовании конструкции. Этих документов достаточно для получения сертификата в аккредитованной лаборатории», – рассказал Черняк.

Как разъяснил изданию глава Украинской газомоторной ассоциации (УГА) Степан Ашрафьян, с начала 2018 и до конца 2019 года аккредитованные лаборатории (по Украине их несколько сотен) сами выдавали сертификаты на автомобили с ГБО. Но затем им аккредитацию не продлили.

«Все в лабораториях осталось как прежде, но права выдавать сертификаты их лишили. Теперь их выдачей занимаются восемь структур на всю Украину, перечень которых утвержден приказом Мининфраструктуры. То есть появилась трехступенчатая схема вместо двухступенчатой. Ее наличие в министерстве объясняют заботой о безопасности на дорогах. Но по факту восемь организаций, три из которых находятся в Киеве, не могут проверить работу нескольких сотен лабораторий, разбросанных по всей стране, да еще и в течение одного-двух дней. То есть они просто "штампуют" сертификаты и берут за это большие деньги. Ни о каком контроле за безопасностью речь не идет. И об ответственности этих структур речь не идет тоже, так как тестирование ГБО проводят лаборатории, и они дают заключение», – говорит Ашрафьян.

По словам Степана Ашрафьяна, стоимость сертификации в лабораториях была около 600 гривен, сейчас клиент вынужден платить 2,3 тыс. – 3,3 тыс. грн в зависимости от «аппетитов» сертификаторов. Альтернативы нет. Плюс оплата замены техпаспорта, которая тоже подорожала почти вдвое. Как изданию объяснили в Главном сервис-центре МВД, новые расценки за их услуги введены постановлением Кабмина около двух лет назад, ранее замена техпаспорта стоила 250-300 грн.

Директор одной из СТО на условиях анонимности оценил, сколько на самом деле может стоить выдача сертификата.

«По факту работу экспертов можно сравнить с проведением планового технического обслуживания ГБО. Хотя в лаборатории не производят замену отработавших свое фильтров, трубок и так далее, как это делают на СТО. То есть расходов на комплектующие и материалы у них нет, только внешний осмотр и тестирование работы ГБО визуально и с помощью компьютера. Средняя рыночная стоимость техобслуживания около 600 грн, поэтому будем считать это корректной ценой за услуги экспертов лаборатории. А 2,3 тыс. – 3,3 тыс. грн – слишком дорого», – говорит эксперт.

По статистике УГА, с 20 декабря 2019 года, когда закончился срок аккредитации лабораторий, и до 31 января 2020 года в сервис-центрах МВД зарегистрировано всего 4351 транспортное средство. Это вполовину меньше, чем только за январь 2019 года. При этом, по словам Сергея Черняка, клиентов у них намного меньше не стало.

«Некоторые узнав, что придется платить дополнительно еще около 3 тыс. грн за сертификацию и регистрацию, отказываются от установки ГБО. Большинство просто не регистрируют переоборудование – поставили и ездят», – признал Черняк.

Но эксплуатирование незарегистрированного ГБО (даже если оно полностью безопасно) на первый раз чревато штрафом в 340 грн, а если патрульная полиция поймает повторно, то водителя могут лишить прав на 3-6 месяцев.

Автовладельцы тоже не сидят сложа руки. Ведь ГБО у нас ставят как раз самые небогатые водители, для которых бензин слишком дорог. Газ стоит вдвое дешевле, поэтому затраты на ГБО быстро окупаются. Но установленные государством тарифы удорожают ГБО на 40-50% в зависимости от типа оборудования.

Украинская газомоторная ассоциация совместно с Украинской ассоциацией сжиженного газа направили обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьеру Алексею Гончаруку и бизнес-омбудсмену Марчину Свенчицкому с просьбой обратить внимание на попытку монополизации рынка установки ГБО и принять меры по ее прекращению.