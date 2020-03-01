Зеркаль рассказала, на что Украина может рассчитывать от суда по MH17

Бывшая заместитель главы МИД и куратор нескольких международных процессов «Украина против России» Елена Зеркаль считает, что судебный процесс по МН17, который начнется 9 марта в Нидерландах, может доказать вину высшего руководства России. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Суд будет рассматривать, по сути, участие физических лиц в этой трагедии, но те четыре фамилии, которые звучат сейчас – это только начало, верхушка айсберга», – сказала Зеркаль.

На вопрос, может ли суд доказать вину высшего руководства России, Зеркаль ответила: «Вполне возможно».

«Бук» не может стрелять самостоятельно без того, чтобы ему предоставили приказ. Ракетная установка не может просто поехать «в гости» в Снежное. Я не думаю, что этот процесс дойдет до самого Путина. Но, по моему мнению, военное руководство вполне может появиться в этом процессе», – отметила она.

Зеркаль также прокомментировала выдачу России Цемаха, отметив, что потеря такого полезного свидетеля имеет негативные последствия для процесса и «в целом плохо свидетельствует о нашей готовности к сотрудничеству».

Ранее сообщалось, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над неподконтрольной украинской власти частью Донбасса в 2014 году.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.