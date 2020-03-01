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Смертельный пожар на Донетчине: Полиция назвала предварительную причину

01.03.20 21:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правоохранители Селидово (Донецкая обл.) расследуют смертельный пожар в одной из многоэтажек в г. Горняк. По предварительным данным, причина возгорания – курение в постели. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что утром 28 февраля в полицию Селидово поступило сообщение о том, что в квартире многоэтажного дома в г. Горняк произошел пожар.

«Во время тушения пламени спасатели обнаружили труп 68-летнего жителя этой квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стало курение в постели. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз», – рассказали в полиции.

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