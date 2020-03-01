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Сводка из зоны ООС за 29 февраля: Версии сторон конфликта

01.03.20 09:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формрования 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Тринадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • два раза рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
  • два раза в районе населенного пункта Лебединское – из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • трижды рядом с Марьинкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • два раза в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 120 мм и 82-мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также велся снайперский огонь;
  • неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов наших позиций:

  • вблизи Травневого – из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово – из минометов калибра 120 мм и 82-мм;
  • рядом с Крымским – из 120-мм минометов.

Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение.

Следует отметить, что вчера противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка».

С началом этих суток НВФ выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Пескам.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 22 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты Изотова), Гольмовский, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская», Веселое), Старомихайловка, Александровка, Ленинское (после переименования Ужовка). Применялись минометы 120 и 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, работал снайпер.

В результате обстрелов в Старомихайловке зафиксированы повреждения домов по адресам:

  • ул. Краснофлотскя, 25 (хозпостройка);
  • ул. Краснофлотскя, 33 (остекление, фасад, хохпостройка);
  • ул. Краснофлотскя, 45 (кровля);
  • ул. Краснофлотскя, 52 (хозпостройка).

Кроме того, в результате обстрела Александровки зафиксировано

  • повреждение остекления четвертого этажа школы по ул. Ленина, 171.
  • повреждение хозпостройки по адресу ул. Школьная, 190.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.

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