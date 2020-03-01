Сводка из зоны ООС за 29 февраля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формрования 19 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Тринадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

два раза рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

два раза в районе населенного пункта Лебединское – из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

трижды рядом с Марьинкой – из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

два раза в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 120 мм и 82-мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также велся снайперский огонь;

неподалеку от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил шесть обстрелов наших позиций:

вблизи Травневого – из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

четыре раза недалеко от населенного пункта Орехово – из минометов калибра 120 мм и 82-мм;

рядом с Крымским – из 120-мм минометов.

Вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение.

Следует отметить, что вчера противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка».

С началом этих суток НВФ выпустили 2 мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Пескам.

За текущие сутки потерь нет.

В «ДНР» заявили о 22 обстрелах своих позиций. В зоне обстрела оказались Горловка (пос. ш-ты Изотова), Гольмовский, Жабичево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская», Веселое), Старомихайловка, Александровка, Ленинское (после переименования Ужовка). Применялись минометы 120 и 82 мм, БТР/БМП, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие, работал снайпер.

В результате обстрелов в Старомихайловке зафиксированы повреждения домов по адресам:

ул. Краснофлотскя, 25 (хозпостройка);

ул. Краснофлотскя, 33 (остекление, фасад, хохпостройка);

ул. Краснофлотскя, 45 (кровля);

ул. Краснофлотскя, 52 (хозпостройка).

Кроме того, в результате обстрела Александровки зафиксировано

повреждение остекления четвертого этажа школы по ул. Ленина, 171.

повреждение хозпостройки по адресу ул. Школьная, 190.

В «ЛНР» об обстрелах не сообщают.