Игроки «Шахтера» приняли участие в мероприятии в поддержку детей с орфанными заболеваниями (Фото)

Футболисты ФК «Шахтер» приняли участие в мероприятии в поддержку детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Как сообщает пресс-служба «горняков», 22 февраля, накануне возобновления чемпионата Украины, перед тренировкой на стадионе «Металлист» Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Сергей Болбат и Виктор Коваленко провели вместе с детьми фотосессию с разукрашенными ладонями.

Всемирный день редких (орфанных) заболеваний выпадает раз в четыре года – 29 февраля. Организаторы флешмоба планируют разместить в Харьковской филармонии фотовыставку, где будут представлены все снимки, сделанные в течение месяца.

/ Фото: shakhtar.com

Справка: орфанные заболевания – болезни, затрагивающие небольшую часть популяции. Для стимуляции их исследований и создания лекарств для них (орфанные препараты) обычно требуется поддержка со стороны государства. Многие редкие заболевания являются генетическими, и, следовательно, сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30% детей с редкими заболеваниями не доживают до 5 лет.