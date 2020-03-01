Ситуация в пунктах пропуска утром 1 марта: КПВВ «Марьинка» работает

Сегодня утром, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Учитывая стабилизацию ситуации в сфере безопасности в пределах дорожного коридора «Донецк-Курахово», командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка». Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18:30.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 29 февраля через КПВВ проследовали 31,7 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 7530 человек и 930 транспортных средств;

«Марьинка» – 6105 человек и 1030 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6200 человек и 1205 транспортных средств;

«Гнутово» – 2345 человек и 605 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9590 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 15/25;

«Марьинка» – 0/40;

«Новотроицкое» – 25/20;

«Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «7:15. Авто до блоков почти»;

Эдя: «7:24. Горловка на Артемовск (Бахмут, – ред.), пеших пустая сетка, машин – до блоков»;

Приходько: «8:33. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:20 (мск) на пункте пропуска 95 автомобилей, 5 автобусов и микроавтобусов, до 20 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «5:35. Каргилл, до моста»;

Вадим: 7:03. 5 минут назад сказали что Марьинка открылась»;

Вадим: :7:25. От пограничников: сказали что Марьинка открылась»;

Максим: «7:48. Работает, очередь на мосту»;

Яна: «8:01. Марьинка работает, из Украины в Донецк украинская таможня – сквозняк»;

А . У . Е: «8:27. Марьинка закрыта, люди не ведитесь. Меня вот развернули, еду назад в расстроенных чувствах»;

Елена: «8:39. Работает, только что проехали»;

Александра: «8:40. На Каргилле в сторону Украины насчитала 75 машин, льготы нет»;

Семен: «8:41. Марьинка сквозняком, на Каргилле машин 15 (в сторону Донецка обычная очередь)»;

Максим: «9:04. Марьинка в Донецк – никого. Каргилл в Донецк – 4 льготы и машин 20 общей».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»)

Андрей: «6:13. Еленовка ~100»;

Р. Х.: «7:31. Еленовка. До полиции 110 автомобилей»;

Анна: «9:08. На Еленовке в Волноваху около 100 машин общей и 10 льготы.

«Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»)

Александр: «7:17. Октябрь на Мариуполь: 27 машин общей, 8 льготы»;

Александр: «8:07. Подъехали в 8:35 (мск). На Октябре в сторону Мариуполя в льготной 5 машин, в общей 10-11 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.