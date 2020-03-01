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С сегодняшнего дня украинцы смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам

01.03.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня, 1 марта, украинцы смогут выезжать из Украины в Россию только по заграничным паспортам. Об этом еще в декабре минувшего года в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта, но только для граждан Украины, которые выезжают из Украины на территорию РФ», – написал тогда Гончарук.

По словам премьера, таким образом должно уменьшиться время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов будут считываться специальными приборами.

Гончарук также уточнил, что при въезде украинцев из России им будет достаточно предъявить на границе внутренний паспорт либо свидетельство о рождении.

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