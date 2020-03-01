«IT-nation»: Мариупольцы могут бесплатно получить специализацию в сфере IT

При содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» Центр развития стартапов 1991 Мариуполь начал программу стажировки. Об этом сообщает пресс-служба Проекта.

Молодежь в возрасте от 16 до 38 лет может бесплатно пройти обучение и стажировку на предприятиях города с последующим трудоустройством лучших участников программы.

За 3 месяца участники программы стажировок:

выбирают направление стажировки (одно из трех на выбор);

посещают занятия;

проходят стажировку на предприятии.

Во время презентации представители предприятий ИТ-отрасли Мариуполя рассказали о трендах на рынке труда города, необходимости в квалифицированных кадрах.

Дедлайн подачи заявок – 14 марта.

Тайминг программы: март – июнь 2020.

Направления стажировки:

Подробно о наполнении программы, курсах и навыках можно узнать по ссылке.