Теплая погода, перевод часов и повышение пенсий: Что ждет украинцев в марте

Первый месяц весны приготовил для украинцев немало различных сюрпризов. Так, например, пенсии снова проиндексируют и повысят, а доллар, вероятно, будет падать из-за паники, связанной с коронавирусом. К тому же не стоит забывать и о традиционном переводе часов на летнее время, пишет «Сегодня».

Вырастут пенсии. С 1 марта украинских пенсионеров ждет очередное повышение пенсий – это будет уже вторая по счету их автоматическая индексация. По данным Пенсионного фонда, средняя пенсия по возрасту составляет 3064 грн. С учетом индексации в 11% она вырастет до 3401 грн (+337 грн) Также увеличатся пенсии:

по инвалидности – с 2641 грн до 2931 грн (+290 грн);

по потере кормильца – с 2916 грн до 3237 грн (+321 грн);

по выслуге лет – с 4500 грн до 4995 (+495 грн).

Не повысят пенсии госслужащим; научным работникам; помощникам народных депутатов; получающим максимальные пенсии (на сегодня – 16 380 грн); получающим специальные пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, в том числе судьи – 3,3 тыс. чел.); получающим социальные пенсии, то есть не имеющим трудового стажа для назначения даже минимальной пенсии (на сегодня 1644 грн). Напомним, что за задержку пенсий, зарплат и стипендий украинцы теперь могут получить компенсацию.

Будет дополнительный выходной. 8 марта отмечается Международный женский день, и традиционно этот день в стране выходной. Но так как в этом году праздник приходится на воскресенье, выходной перенесется на понедельник – 9 марта. Получается, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 марта, т.е. с пятницы по понедельник включительно.

Гривня пойдет вниз. Аналитики отмечают, что в мире нарастает паника, связанная с коронавирусом, из-за чего наблюдается падение на мировых биржах. Независимый эксперт Александр Хмелевский отметил в комментарии изданию, что если падение продолжится, не исключено, что иностранные инвесторы начнут выводить средства из Украины, что может вызвать падение курса гривни.

«Пока говорить о серьезной девальвации рано. В последние дни февраля мы наблюдаем умеренное снижение гривни. Скорее всего, такая тенденция сохранится и в марте. При оптимистическом сценарии гривня будет находиться в коридоре 24,30 – 25,50 за доллар. Однако в случае обострения ситуации на мировых рынках и в Украине не исключено более существенное снижение гривни», – говорит Хмелевский.

Максим Орищак, аналитик «Центра биржевых технологий», также отметил, что в марте курс гривни может снизиться до диапазона 25-25,4 грн. По его мнению, на это также повлияли реакции спекулянтов на внешние события в мире в виде коронавируса.

«Распространение вируса до конца марта может поддержать девальвацию. Мы изначально затрагивали фактор эпидемии для валютного рынка как весомую причину для снижения гривни не ранее, чем в марте. Во-вторых, в стране наблюдаются негативные тенденции по динамике промышленности, что может поддерживать страх спекулянтов насчет скорой девальвации и подогревать опасения среди населения. Так, в целом, промышленное производство Украины сокращается уже четыре года, но сейчас динамика ускорилась, и в январе 2020 года промпроизводство упало на 5,1%», – отметил Орищак.

Эксперт добавил, что комментарии относительно кредитного транша от МВФ могут сдерживать гривневый оптимизм. Напомним, конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, однако официальные документы еще не были подписаны

Вадим Бардась, аналитик Европейского инвестиционного центра, в комментарии изданию пояснил, что завышенный показатель расходов государственного бюджета заставит действующее правительство или начать секвестр (ограничение расходов) главной сметы страны, или увеличить объемы долгового финансирования за счет внутренних займов.

«Вместе с тем деловая активность в глобальной экономике будет снижаться, что повлияет на настроения нерезидентов и объемы валютных поступлений экспортеров. Учитывая высокие валютные резервы, Национальный банк имеет все возможности для контроля ситуации на межбанке, поэтому в краткосрочном периоде курс доллара будет зависеть от действий НБУ. Поскольку ожидается сезонное повышение спроса на валюту со стороны импортеров и увеличение гривневой ликвидности в банковской системе, Нацбанк будет удерживать курс доллара в коридоре 24-25 гривен с ползучей девальвацией гривни до отметки 25 грн/долл.», – говорит эксперт.

Нужно будет перевести часы. Перевод часов на летнее время в Украине традиционно состоится в последнее воскресенье марта. Так, в этом году перевести часы на один час вперед нужно будет в ночь с 28 на 29 марта. Технически перевод осуществляется в 3:00, но если у вас нет ранних рейсов на самолеты, сделать это можно и утром.

В Россию можно будет поехать только по загранпаспорту. С 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут ездить в Россию по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Cогласно постановлению Кабмина №1056 от 18 декабря 2019 года, въезд в РФ для граждан Украины возможен только по загранпаспорту.

Появятся тесты для выявления коронавируса. Ожидается, что в середине марта в Украину завезут экспресс-тесты для выявления коронавируса за пределами лаборатории. Такие тесты можно будет использовать даже дома, однако их результаты будут требовать лабораторного подтверждения. Время, которое необходимо для результатов на экспресс-тесте, составляет 15-20 минут.

Март будет очень теплым. По прогнозам Укргидрометцентра, март в Украине будет теплее, чем всегда. Среднемесячная температура воздуха составит 1-7 градусов тепла, что на 2-3 градуса больше, чем обычно. В Киеве и центральных областях Украины самой холодной будет середина марта – ожидается, что температура опустится до нуля градусов днем, а ночью – до -5 градусов мороза.