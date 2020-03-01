Меряют температуру: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 1 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Элла: «13:49. В Украину машин 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Дмитрий: «12:07.На Каргилле в сторону Украины 32 машины, в одну линию»;

Валентин: «12:08. Каргилл в Украину: середина посадки общая»;

Валентин: «12:34. Каргилл в Украину общая 50 машин, льгота – 11»;

Man Man: «13:19. Каргилл в Украину – около 50 авто общая»;

Степан: «14:05. Каргилл в Украину машин 60 + 7 льготы. Медленно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Елена: «11:14. Еленовка: на выезд около 60 машин»;

Малышка: «11:28. Через Еленовку пешком быстро, людей мало. Меряют температуру на украинской стороне»;

AlexUA: «13:22. Новотроицкое в сторону Украины около 60 машин»;

Ирина: «13:53. Еленовка в Донецк 40-50, Новотроицкое в Волноваху пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

Татьяна: «12:09. В 10 часов на 50-летии очередь на автобус большущая. Вернулась домой».

Александр: «13:15. Прихожу на 50 лет по воскресеньям в 12:00, все удачно. А вчера в то же время отлично».

О ситуации на КПВВ«Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») пользователи соцсетей не сообщают.