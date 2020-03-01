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По тревоге подняли местную полицию и кинологов: На Луганщине искали 14-летнюю девушку

01.03.20 20:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине полицейские разыскали 14-летнюю девушку, которая заблудилась в лесу. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что 29 февраля около 18:00 в Кременской отдел полиции поступило сообщение местной жительницы о том, что ее 14-летняя дочь не вернулась домой из школы-интерната в которой она учится.

«Немедленно по тревоге был поднят личный состав местного отдела полиции и кинологи. Во время "прочесывания" местности полицейские нашли несовершеннолетнюю в лесополосе. Девочка рассказала правоохранителям, что она идя домой перепутала тропинки и заблудилась в лесу. К счастью ребенок жертвой преступления не стал», – рассказали в полиции.

Девушку вернули в школу-интернат.

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