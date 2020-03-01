Кирпичи из стен выпадают: В Макеевке разваливается многоэтажный дом (Фото)

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) разрушается многоквартирный дом. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.
«Макеевка. Советский район. 21 шахта. Дом рушится, в нем живут люди, два года обещают сделать ремонт дома – ждем пока вообще рухнет», – написали жильцы аварийного дома и опубликовали фото здания.
В комментариях под постом пользователи возмущаются бездействием «власти».
- Денис: «Где м@@и которые обычно пишут, "возьми и сам сделай, тебе никто и ничего не обязан"?»;
- Владимир: «Ждем сюжет на "первом" что это был обстрел ВСУ»;
- Дмитрий: «Народная республика»;
- Олег: «Ни @@ра себе. У меня бы там фобия развиваться начала. В касках ходить или что?»;
- Александр: «Да в нем жить нельзя уже, он в любой момент рухнуть может... Бедные люди»;
- Роман: «Этому дому только снос поможет уже»;
- Юлия: «Таких домов на квартале куча. Никто ничего не делает. К главе района обращались и толку никакого. Но и сами люди тоже ничего не хотят делать. Ждут когда за них все порешают»;
- Валентина: «Там не ремонта ждать нужно, а МЧС уже со дня на день, завалы разгребать».
При этом некоторые комментаторы обвиняют жильцов дома в его плачевном состоянии.
- Светлана: «Все зависит от жильцов этого дома, сами виноваты, что запустили свой дом. Понятно, что проще поругать правительство, но люди должны тоже заинтересованы. У нас тоже сами лазят, снег чистят на крыше, что то поправить, Но есть и такие, что даже дорожки не почистят»;
- Андрей: «А разве квартиры в этом доме не приватизированы? Я считаю, что жители приватизированных домов должны самостоятельно ремонтировать свои жилища»;
- Светлана: «Пока сидеть и ждать, что кто-то сделает. Надо самим дружно, собрались и сделали. И не допускать свое жилье до такого вот плачевного состояния».