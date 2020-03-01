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Кирпичи из стен выпадают: В Макеевке разваливается многоэтажный дом (Фото)

01.03.20 16:12
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевке (Донецкая обл.) разрушается многоквартирный дом. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

«Макеевка. Советский район. 21 шахта. Дом рушится, в нем живут люди, два года обещают сделать ремонт дома – ждем пока вообще рухнет», – написали жильцы аварийного дома и опубликовали фото здания.

Фото из соцсетей

В комментариях под постом пользователи возмущаются бездействием «власти».

  • Денис: «Где м@@и которые обычно пишут, "возьми и сам сделай, тебе никто и ничего не обязан"?»;
  • Владимир: «Ждем сюжет на "первом" что это был обстрел ВСУ»;
  • Дмитрий: «Народная республика»;
  • Олег: «Ни @@ра себе. У меня бы там фобия развиваться начала. В касках ходить или что?»;
  • Александр: «Да в нем жить нельзя уже, он в любой момент рухнуть может... Бедные люди»;
  • Роман: «Этому дому только снос поможет уже»;
  • Юлия: «Таких домов на квартале куча. Никто ничего не делает. К главе района обращались и толку никакого. Но и сами люди тоже ничего не хотят делать. Ждут когда за них все порешают»;
  • Валентина: «Там не ремонта ждать нужно, а МЧС уже со дня на день, завалы разгребать».

При этом некоторые комментаторы обвиняют жильцов дома в его плачевном состоянии.

  • Светлана: «Все зависит от жильцов этого дома, сами виноваты, что запустили свой дом. Понятно, что проще поругать правительство, но люди должны тоже заинтересованы. У нас тоже сами лазят, снег чистят на крыше, что то поправить, Но есть и такие, что даже дорожки не почистят»;
  • Андрей: «А разве квартиры в этом доме не приватизированы? Я считаю, что жители приватизированных домов должны самостоятельно ремонтировать свои жилища»;
  • Светлана: «Пока сидеть и ждать, что кто-то сделает. Надо самим дружно, собрались и сделали. И не допускать свое жилье до такого вот плачевного состояния».

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