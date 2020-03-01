«Ворскла» – «Шахтер»: Превью матча

Сегодня, 1 марта, в 20-м туре чемпионата ФК «Шахтер» на выезде сыграет с «Ворсклой». Матч в Полтаве, на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского начнется в 17:00.

«Шахтер» в пятницу вернулся из столицы Португалии, где выполнил задачу в ответной встрече с «Бенфикой» (3:3, 5:4 по сумме двух) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Уже известен следующий соперник «горняков» – немецкий «Вольфсбург». Матчи состоятся 12 и 19 марта, в продажу уже поступили билеты на вторую игру в Харькове.

Пока же «горняки» переключаются на внутренний чемпионат. В первые 8 дней весны команде предстоит провести 3 матча: с «Ворсклой», «Днепром-1» и «Колосом». В прошлом туре, где «Шахтер» минимально победил «Десну», Луиш Каштру подчеркнул, что комфортный отрыв от преследователей позволяет при необходимости проводить ротацию и предоставлять отдых кому-то из футболистов. В Полтаву не полетели Андрей Пятов, Исмаили, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес и получивший повреждение Виктор Коваленко. Зато в предварительную заявку попали Витао, Артем Бондаренко и Владислав Вакула.

Для «Ворсклы» сезон после зимней паузы возобновился в Киеве: 22 февраля команда потерпела поражение от «Динамо» со счетом 1:2. Руслан Степанюк сравнял счет через 13 минут после гола хозяев, но те в итоге вырвали 3 очка, забив решающий мяч в компенсированное время. В турнирной таблице полтавчане занимают предпоследнее место пока без шансов опередить «Олимпик» (-4) или «Львов» (-5).

В ноябре «Ворскла» сменила главного тренера. Виталий Косовский теперь работает с дублем, а первую команду возглавляет Юрий Максимов, экс-наставник «Оболони», «Кривбасса» и донецкого «Металлурга». До зимней паузы полтавчане успели одержать победы над «Колосом» (1:0) и замыкающими таблицу «Карпатами» (2:1).

В зимнее окно состоялись трансферы нападающего Владислава Кулача, хорватского полузащитника Давида Пуцлина и возвращение из Казахстана Руслана Степанюка. Все они вышли в стартовом составе против «Динамо», а последний, как мы уже упоминали, отметился голом. А вот другой форвард «Ворсклы» Эдин Шехич матч с чемпионом пропустит из-за перебора желтых карточек.

В воскресенье «Шахтер» и «Ворскла» встретятся в 50-й раз в истории чемпионата: 38 побед у дончан, 2 – у полтавчан (обе на своем поле), еще 9 поединков завершились вничью. «Горняки» забили 103 мяча и пропустили 28.

Предыдущая встреча в чемпионате состоялась 27 сентября. «Шахтер» уверенно победил в Харькове – 4:0. Валерий Бондарь на 32-й минуте положил начало разгрома дебютным голом за клуб, замкнув подачу углового от Соломона. Перед самым перерывом Коноплянка мог удваивать счет, но «Ворсклу» спасла перекладина, а уже в начале второго тайма Евгений реализовал пенальти. Дальше Патрик прощупал каркас (удар в штангу), а на 72-й минуте забил. Точку же с передачи Исмаили поставил Мораес.