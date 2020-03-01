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В Мариуполе бойцы ГСЧС спасали собаку

01.03.20 22:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе спасатели вытащили из колодца теплотрассы собаку. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в субботу, 29 февраля, в 17:30 спасателям сообщили о том, что в Кальмиусском районе города собака упала в колодец теплотрассы и не может самостоятельно выбраться.

«На место вызова выехали спасатели 3 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Прибыв к месту происшествия спасатели с помощью лестницы-палки спустились в колодец теплотрассы глубиной 2 м и вытащили из него собаку. От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники», – рассказали в ГСЧС.

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