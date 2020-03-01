Рыцарские бои, украинский колорит и сжигание Марены: В Мариуполе масштабно отметили Масленицу (Фото)

В последний день зимы жители Мариуполя масштабно отметили Масленицу. Возле драматического театра развернулось множество тематических локаций. Работали фотозоны и полевая кухня. Выступали лучшие творческие коллективы города. Праздник посетили сотни жителей и гостей города, сообщает пресс-служба горсовета.

На празднике мариупольцы ели праздничные блюда – блины и вареники. По традиции, в сопровождении fire-шоу, сожгли трехметровую обрядовую куклу Марены.

Театрализованное зрелище с народными играми, танцами и обрядами развернулось и на Театральной площади.

Также работал мобильный рыцарский аттракцион – «Кочевье». Здесь все желающие могли познакомиться с культурой предков, примерить и сфотографироваться в средневековых доспехах. Обучиться основам фехтования и принять участие в рыцарских соперничествах.

В «Городке мастеров» каждый мог попробовать себя в роли кузнеца. Мариупольцы ковали на память миниатюрную сковороду, сердце и даже гвоздь.

В завершение гуляний для гостей праздника подготовили дискотеку в сопровождении ди-джеев.