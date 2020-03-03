Ситуация крайне плачевная: Как переселенка стала жертвой мошенника

Во Львове переселенка из Донбасса Татьяна Качура потеряла все свои сбережения из-за телефонного мошенника. Женщина обратилась в правоохранительные органы, так как помимо долга перед банком, имеет также пеню и большие проценты, а еще – запугивание со стороны коллекторов.

В январе 2019 года женщине пришло SMS-сообщение о том, что ее карта заблокирована. Татьяна сразу же позвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Мужчина, который взял трубку, представился работником Национального банка Украины.

«Он назвал номер контрольного жетона, назвал адрес в Киеве. Уже позже он назвал даже свой адрес в Киеве – улица Банковая, 7. И сказал, что это – "Служба безопасности Нацбанка Украины", но на тот момент я просто не знала, что такой службы не существует», – рассказывает Татьяна.

Женщина назвала трехзначный код, указанный на обороте ее банковских карт, и провела ряд операций, о которых просил ее неизвестный мужчина. Так она сразу же лишилась всех своих денег – около 30 тыс. грн. Кроме этого, переселенка получила еще и кредит, который не может погасить больше года. Так, у нее 24 тыс. грн долга, а еще 28 тыс. грн процентов.

«Сейчас у меня ситуация крайне плачевная. Мне на телефон приходят разные сообщения от коллекторов, разные угрозы. Вот последняя SMS-ка о том, что якобы прошел суд и будет опись имущества», – сообщила переселенка.

В 2014 году в Украине заработал закон, который запрещал начисление пени и других штрафных санкций с кредитов и договоров займа, которые были оформлены с лицами, которые проживают на территории проведения антитеррористической операции, или которые переселились оттуда. Ситуация изменилась в конце 2018 года, когда президент Украины Петр Порошенко переименовал АТО в Операцию Объединенных сил (ООС), и запреты в банках перестали действовать. Однако правозащитники рекомендуют переселенцам искать правду в суде.

«Передо мной лежит решение Рубежанского суда, согласно с которым судья учел, что перечень населенных пунктов, где проводится антитеррористическая операция, не аннулирован, соответственно, можно и дальше применять к таким ситуациям нормы закона, который якобы уже не действует», – рассказала юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Виктория Петрук.

Уголовное производство по факту мошенничества в отношении переселенки Татьяны Качуры полгода расследовали во Львове, но потом перенаправили в другую область. Теперь женщина знает, как может выглядеть обокравший ее мошенник.

«Было установлено, что именно в Запорожье снимались деньги, поэтому по подследственности дело передали туда», – отметила Татьяна.

Правоохранители ситуацию переселенки пока не комментируют.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Zaxid.Net»