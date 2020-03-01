Министр обороны Германии заявила о необходимости усилить давление на РФ

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, сообщает УНН.

Давление, по ее мнению, необходимо, чтобы «расчистить путь для политических переговоров для того, чтобы положить конец ужасной войне в Сирии». Крамп-Карренбауэр назвала гуманитарную ситуацию в ближневосточной стране тяжелой.

Также председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. По его словам, у Путина «нет оснований реагировать на какие-либо призывы» европейцев и ему пока не пришлось нести ответственность за «совместные с Асадом завоевания в Сирии». Поэтому, считает Реттген, Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

«Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре и в дипломатии, и в экономике», – сказал он.

В минувшую среду, 26 февраля, главы МИД 14 стран призвали Владимира Путина и Башара Асада прекратить наступление в Идлибе. «Мы должны привлечь ответственных к правовой ответственности», – написал в Twitter министр иностранных дел Германии Хайко Маас.