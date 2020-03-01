Ямы глубиной по полметра: В «ДНР» жалуются на качество дорог

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области жалуются на плохое состояние дорог. Об этом люди пишут в социальных сетях.

«Кто ездит из Донецка в сторону Макеевки по Макшоссе, будьте осторожны. В обе стороны по правой полосе ямы глубиной по полметра. Встречаются и по левой полосе. Можно остаться без колес. Мне вчера повезло», – написал местный житель Сеня.

При это он отметил, что давно не ездил в сторону Енакиево. «Даже боюсь представить, что там творится в Харцызске и по пути дальше. Осенью там можно было влететь хорошо. Сейчас, не думаю, что будет лучше. Кто ездил, отпишитесь, пожалуйста», – попросил он.