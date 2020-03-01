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Ямы глубиной по полметра: В «ДНР» жалуются на качество дорог

01.03.20 18:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области жалуются на плохое состояние дорог. Об этом люди пишут в социальных сетях.

«Кто ездит из Донецка в сторону Макеевки по Макшоссе, будьте осторожны. В обе стороны по правой полосе ямы глубиной по полметра. Встречаются и по левой полосе. Можно остаться без колес. Мне вчера повезло», – написал местный житель Сеня.

При это он отметил, что давно не ездил в сторону Енакиево. «Даже боюсь представить, что там творится в Харцызске и по пути дальше. Осенью там можно было влететь хорошо. Сейчас, не думаю, что будет лучше. Кто ездил, отпишитесь, пожалуйста», – попросил он.

  • «Кот»: «Я смотрю, проблемы с дорогами в ДНР решаются спустя рукава»;
  • Андрей: «Так вроде в том году делали, новый слой положили!? Или это два года назад было?»;
  • Сеня: «Новый слой? Кусками делали в позапрошлом. В позапрошлом и бордюры гранитные меняли на бетонные, которые уже рассыпались»;
  • Дмитрий: «Каждую неделю по четвергам езжу в Торез. Если знаешь все тонкости, то дорога шикарная после Макеевки....Но только основные»;
  • Евгений: «А с чего должно быть лучше, только хуже, ремонты делают только для галочки – на от...сь»;
  • «Кот»: «Не так давно по Новоазовской ночью ехал. То еще удовольствие. У нас много где не фонтан. Во двор в центре заехать Кэмэл-трофи!»;
  • Павел: «В Енакиево все нормально, ямы где были там и растут»;
  • Александр: «Ну, так снег сошел. Каждый год так. Десятилетиями. Вчерашние?»;
  • Дмитрий: «Мало налогов платим, не хватает на качественный ремонт дорог».

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