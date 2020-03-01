RU
Все новости

Перед матчем с «Ворсклой» «Шахтер» прогулялся по Полтаве (Фото)

01.03.20 12:52
/ Фото: shakhtar.com

Сегодня, 1 марта, в Полтаве ФК «Шахтер» в 20-м туре чемпионата на выезде сыграет с «Ворсклой».

Перед матчем «горняки» прогулялись по городу, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Шахтер» прогулялся по Полтаве. / Фото: shakhtar.com

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк