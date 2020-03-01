Перед матчем с «Ворсклой» «Шахтер» прогулялся по Полтаве (Фото)

Сегодня, 1 марта, в Полтаве ФК «Шахтер» в 20-м туре чемпионата на выезде сыграет с «Ворсклой».
Перед матчем «горняки» прогулялись по городу, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
Сегодня, 1 марта, в Полтаве ФК «Шахтер» в 20-м туре чемпионата на выезде сыграет с «Ворсклой».
Перед матчем «горняки» прогулялись по городу, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
Игра начнется в 17:00.
Помощи медиков просили 6 человек.
В 20-м туре чемпионата ФК «Шахтер» на выезде сыграет с «Ворсклой».
Неподалеку лежал фрагмент снаряда.
В 20-м туре УПЛ «горняки» на выезде встречаются с «Ворсклой».
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