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В Украине с 1 марта выросло минимальное пособие по безработице

01.03.20 19:10
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении с 1 марта 2020 года минимального размера пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По данным пресс-службы, для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1800 грн.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

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