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В Селидово и Новгородском ускорили ремонт школ, – Кириленко (Фото)

01.03.20 20:08
Фото: Facebook / Павел Кириленко.
Фото: Facebook / Павел Кириленко.

На Донетчине ускорили работы по капитальному ремонту школ в Селидово и Новгородском. Об этом сегодня, 1 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Вчера побывал на этих объектах. Вместе с подрядчиками, представителями местной власти и профильного департамента ОГА обсудили проблемные вопросы и сроки выполнения следующих этапов работ», – написал он.

Кириленко отметил, что оборудование школ должным образом и создание комфортных условий для обучения – важная составляющая государственной образовательной реформы. «Поэтому держу эти вопросы на личном контроле – по всем школам, которые ремонтируем на территории области за счет областного бюджета и Госфонда регионального развития», – резюмировал руководитель ОГА.

Фото: Facebook / Павел Кириленко.

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