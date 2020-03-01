В Украине нет подтвержденных лабораторно случаев коронавируса, – МОЗ

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МОЗ).

Сообщается, что по состоянию на сегодня в мире зарегистрированы 86 986 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2979 – летальные. Выздоровели уже 42294 человека.

«На территории Европы зарегистрировано 1449 случаев заболевания COVID-19 в 27 странах (Италия – 1128, Германия – 57, Франция – 100, Испания – 43, Великобритания – 25, Хорватия – 6, Австрия – 10, Россия – 2, Финляндия – 3, Швеция – 13, Израиль – 7, Швейцария-18, Греция-4, Грузия – 3, Норвегия-7 Румыния– 3, Азербайджан – 3, Нидерланды – 6, Эстония, Северная Македония, Бельгия, Исландия, Литва, Сан Марино, Туркменистан, Беларусь – по одному случаю)», – сообщили в МОЗ.