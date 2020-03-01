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Ермак встретился с Козаком: Подробности

01.03.20 13:48
Андрей Ермак / Фото из открытых источников
Андрей Ермак / Фото из открытых источников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил о намерении провести следующий обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в Нормандском формате, отметили в пресс-службе Офиса президента.

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