Нехватка временная: В «ДНР» объяснили отсутствие денег в банкоматах

Нехватка наличности в банкоматах «ЦРБ ДНР» связана с внеплановой выплатой задолженности по зарплатам шахтерам. Об этом сегодня, 1 марта, говорится в сообщении «банка».

«29 февраля, наряду с плановыми выплатами, на карточные счета была выплачена задолженность по зарплатам работникам угольной отрасли. В связи с массовым снятием данных денежных средств наблюдается временная нехватка наличности в банкоматах ЦРБ. Данная проблема будет решена ЦРБ с понедельника», – говорится в сообщении.

В «банке» отметили, что до понедельника можно обратиться в колл-центр и уточнить адрес ближайшего банкомата, в котором есть наличные средства.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» перестали работать все терминалы пополнения счета.