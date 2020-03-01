Пожар на Луганщине: Спасены два человека

В Рубежном (Луганская обл.) во время пожара в многоквартирном доме огнеборцы спасли 2-х человек. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что 29 февраля в 23:08 огнеборцам поступило сообщение о возгорании квартиры по пр. Московскому в Рубежном.

«По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки пожарными было установлено, что горит квартира на 5 этаже. Организована работа звена газодымозащитной службы, силами которой срезаны входные металлические двери и проведен поиск людей в квартире. Из горящей квартиры были эвакуированы мужчина 1962 года рождения с ожогами 50% тела и женщина 1986 года рождения с отравлением угарным газом и переданы работникам кареты "скорой медицинской помощи"», – сообщили в ГСЧС.

Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 23:30 и ликвидирован в 23:45.

В ликвидации были задействованы 2 пожарных автоцистерны, пожарная автолестница и 13 человек личного состава.