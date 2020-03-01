НВФ на Донбассе нарушают договоренности по размещению техники, – украинская сторона СЦКК

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) нарушают Минские договоренности, размещая технику с нарушением линий отвода и за пределами мест хранения вооружения. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения», – говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном на странице в Facebook пресс-центра операции Объединенных сил (ООС).

В сообщении отмечается, что в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 февраля 2020 года обнародована информация, что 27 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 16 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также 32 единицы вооружения за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения.

Так, на учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксированы 5 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и 1 противотанковая пушка (МТ-12 «Рапира», 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка 6 буксируемых гаубиц (Д 30 «Лягушка», 122 мм) и 4 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира», 100 мм).

«Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, на указанных выше полигонах были зафиксированы 30 танков (Т-64 – 18 ед., Т-72 – 3 ед., Т-72Б – 9 ед.) и 2 буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), которые были размещены за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности», – отмечается в сообщении.