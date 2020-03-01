Проводы Масленицы у линии фронта: В Авдеевке ярко встретили весну (Фото)

Сегодня, 1 марта, в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) состоялись массовые гуляния по случаю окончания Масленичной недели.

Как сообщила «Донецким новостям» заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Людмила Меженина, мэрия на сайте «Prozorro» трижды объявляла конкурс на организатора праздника. «В итоге, по переговорной процедуре мы договорились с Дворцом культуры, техники и спорта Авдеевского коксохимзавода. Они организовали праздник, провели конкурсы для детей и взрослых, которые мы прописали в тендерной документации. Проведение праздника профинансировала ВГА Авдеевки», – рассказала она.

Традиционным угощением праздника – блинами, с начинками на любой вкус – торговали на площади возле Дворца культуры повсеместно. Приготовили лакомства представители городских учреждений и предприятий. В среднем стоимость блина без начинки составляла 2-3 грн, с творогом – 5-10 грн (в зависимости от размера), с мясом – 13-15 грн.

На масленичной ярмарке были и бесплатные угощения: ароматный чай предлагали местные спасатели, а воспитанники Дворца культуры – закуски к горячительным напиткам с салом и соленым огурцом.

Представители муниципального общепита продавали шашлык, соленья и сладкую вату.

На сцене перед авдеевцами и гостями города в национальном убранстве выступили местные исполнители и творческие коллективы.

Спортивные развлечения были для детей и для взрослых: тир, поедание вареников на скорость, гиревой конкурс с участием силачей, армрестлинг среди женщин, а также подъем по высокому гладкому столбу за ценным призом. Победители получили сковородку, фен, утюг, мультиварку, пылесос и другие подарки.

В финале празднования в присутствии и при непосредственном участии пожарных было сожжено чучело Масленицы. Данный обряд издавна символизирует прощание с зимой, встречу весны и возрождение природы.